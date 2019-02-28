Еврокомиссия недовольна работой интернет-компаний по борьбе с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призвала ведущие мировые интернет-компании - Facebook, Google и Twitter - интенсифицировать борьбу с дезинформацией в преддверии начала в марте этого года кампании по выборам в Европарламент, которые состоятся в мае. Об этом говорится в опубликованном в четверг ЕК втором ежемесячном отчете о выполнении интернет-компаниями в январе подписанного ими осенью 2018 года Кодекса поведения и практик по борьбе с дезинформацией. Почти все разделы отчета начинаются со слов "не сделали", "не предоставили", "не предприняли".

Согласно отчету, Facebook "не представил информации за январь о выполнении своих обязательств по контролю за размещением рекламы и не сообщил о числе удаленных за злонамеренную активность аккаунтов". Google такую информацию представил, однако "его данные не достаточно конкретны и не позволяют Еврокомиссии судить, были ли аккаунты удалены за дезинформацию или по другим причинам".

Twitter также не предоставил данных о своих усилиях по оценке политической рекламы, зато включил пять серий аккаунтов, в том числе за пределами ЕС, в своей реестр потенциальных информационных операций. Однако он также не представил данных, на каком основании он эти аккаунты так классифицировал.

Данные о Mozilla - четвертой компании, подписавшей информационный кодекс, - вообще отсутствуют в январском отчете Еврокомиссии. ЕК пока не делает интернет-платформам никаких замечаний, а лишь призывает их быстро исправиться.

"Предвыборная кампания начнется в первых числах марта. Мы призываем интернет-платформы активизировать свои усилия и делать больше на территории всех стран ЕС, чтобы обеспечить информационную защиту выборов в Европарламент", - говорится в документе. Операторам соцсетей также рекомендовано "расширить контакты со структурами по проверке информации и академическими исследователями, чтобы лучше обнаруживать дезинформационные кампании и повышать видимость в сети верифицированного контента". Что это за "структуры по проверке информации", Еврокомиссия не поясняет.

До выборов в Европарламент Еврокомиссия намерена готовить ежемесячные отчеты об успехах по борьбе с дезинформацией. ЕК заявила, что ожидает от интернет-компаний "к следующим отчетам подготовить более системный подход к мониторингу и оценке информации", повторив свой призыв из первого отчета от 29 января 2019 года. Если результаты внедрения этого кодекса окажутся успешными, Еврокомиссия займется разработкой на его основе обязательных к исполнению административных норм поведения и отчета о борьбе с дезинформацией для соцсетей и интернет-платформ.