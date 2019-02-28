Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с катастрофой на вокзале в Каире

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси соболезнования по поводу произошедшего в среду крушения поезда на центральном железнодорожном вокзале Каира. Об этом в четверг сообщает сайт Московской патриархии.

"Со скорбью воспринял известие о катастрофе, произошедшей на центральном железнодорожном вокзале Каира, в результате которой погибли и пострадали многие люди. Выражаю Вам и всему египетскому народу глубокие соболезнования. Искренне желаю скорейшего исцеления раненым, а родным и близким погибших - силы духа и мужества в преодолении постигшего их испытания", - говорится в послании.

Ранее сообщалось, что после столкновения тепловоза с платформой и последовавшего за этим взрыва его дизельных баков на вокзале в Каире начался пожар, унесший жизни 22 человек. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек заявил, что к трагедии привел конфликтов машинистов двух тепловозов, не поделивших пути в районе депо. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим двигатель и не поставив машину на тормоз. В итоге локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ уже без машиниста.