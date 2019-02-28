Минсельхоз: более 50% случаев заболевания животных бешенством приходится на регионы ЦФО

ОРЕЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 50% от всех зарегистрированных в 2018 году в России случаев заболевания животных бешенством приходится на регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Андрей Муковнин на совещании по обеспечению эпизоотического благополучия в Орле.

"Все субъекты [Центрального федерального] округа стационарно неблагополучны по бешенству. Ежегодно в субъектах регистрируются значительное число бешенства животных. По итогам 2018 года, на долю округа приходится 52,6% от всех случаев, зарегистрированных на территории России", - сказал он.

Количество очагов заболевания по сравнению с 2017 годом увеличилось. Так, в Московской области зарегистрирован 191 очаг, в Белгородской - 170, в Липецкой - 169 очагов, уточнил Муковнин. К числу наиболее неблагополучных регионов также относятся Воронежская, Тамбовская, Тульская области.

В качестве положительного примера борьбы с бешенством животных Муковнин привел Липецкую область, где за каждую отловленную лисицу - основным разносчиком бешенства является именно это дикое животное - выплачивается компенсация в 700 рублей.