Татарстан оказался в числе лидеров по числу установок электронных учебников в LECTA

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Татарстан занимает второе место по числу установок электронных учебников, предлагаемых в цифровой образовательной платформе LECTA. Об этом ТАСС в ходе международного форума "Образование России" сообщила директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.

"По объему установок электронных форм учебников (ЭФУ) Татарстан занимает второе место, уступая Московской области. На третьем месте - Санкт-Петербург", - сказала Латыпова.

Образовательная платформа LECTA включает в себя электронные учебники, рекомендованные министерством просвещения РФ. Также она содержит бесплатные цифровые сервисы для учителей. В LECTA есть возможность прохождения курсов повышения квалификации для учителей.

"Сегодня на платформе размещено более 50 курсов повышения квалификации, которые позволяют педагогу дистанционно пройти повышение квалификации, получить удостоверение установленного образца после успешного прохождения курсов. <…> За первые два месяца 2019 года курсы повышения квалификации прошло около 8 тыс. человек, это востребованное направление, оно динамично развивается", сказала Латыпова.

"Среди учителей набирает популярность сервис "Классная работа" - готовые презентации по всем предметам. Это отчасти упрощает труд педагога на этапе подготовки к уроку с тем, чтобы было больше времени на разработку новых видов деятельности для работы вместе с детьми", - сказала Латыпова.

Опыт Татарстана

Развитие LECTA, по ее словам, началось в 2016 году. Активно внедрять образовательную платформу начали в конце 2016 - начале 2017 года. Из года в год корпорация "Российский учебник", чьим проектом является LECTA, "объективно видит рост пользователей среди учителей и учеников, которые обращаются к цифровому контенту", подчеркнула Латыпова.

"При этом, технологии продолжают неравномерно проникать в школы, и здесь причиной необязательно является деление школ на городские или сельские, зачастую, скорость внедрения технологий зависит это от активной позиции региона и его возможностей. И Татарстан в этом смысле - один из главных лидеров в нашей стране, по нашей статистике учителя и ученики Татарстана - вторые после Московской области, кто пользуются и очень активно адаптируют, внедряют цифровые технологии в сферу образования - на уроках, во внеурочной деятельности и выполняя домашние задания. В 2018 году более 290 тыс. лицензий на электронные учебники было передано в Татарстан", - сказала она.

Будущее Lecta

По словам Латыповой, в будущем образовательный сервис планируется сделать не только более интерактивным, но и более доступным для всех учеников и учителей, вне зависимости от того, на какой платформе они работают. В регионах активно внедряются электронные дневники и региональные информационно-образовательные системы.

"Нужно интегрировать цифровой контент в существующие системы, с тем, чтобы упрощать доступ учителя и ученика к качественному контенту в привычной им информационной среде", - сказала она.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "ВЕНТАНА-ГРАФ", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методических комплектов и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.

Международный образовательный форум EDU Russia "Образование России" проходит с 28 февраля по 1 марта в выставочном центре "Казань Экспо". На мероприятии представители системы образования обсуждают проблемы развития сферы в регионах страны.