Приморский край стал лидером медиарейтинга инвестпривлекательности регионов РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Приморский край занял первую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов в 2018 году. Об этом стало известно после публикации рейтинга, который был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией "Медиалогия" и коммуникационной группой "Publicity".

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями. Он создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата.

"Первое место в Медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Москвы. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Краснодарский край", - говорится в сообщении.

В топ-10 медиарейтинга вошли также вошли: Татарстан, Тюменская область, Саха (Якутия), Свердловская область и Крым.

Отмечается, что первое место Приморскому краю обеспечила новость о том, что столица Дальневосточного федерального округа (ДФО) переносится во Владивосток. По словам вице-премьера, полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, основанием для переноса столицы ДФО в Приморье стала инвестиционная привлекательность и возможности развития региона. "Восточный экономический форум доказал, что он востребован. Мы видим, что у бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. Значит, Форум проводится в правильном месте и в правильное время. В результате на Дальнем Востоке появляются новые проекты и предприятия", - отметил Трутнев.

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.