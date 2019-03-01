Жванецкий не знает, как реагировать на угрозы радикалов сорвать концерты на Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Писатель-сатирик, исполнитель собственных произведений и телеведущий Михаил Жванецкий пока не знает, как реагировать на заявления украинских радикалов, пригрозивших сорвать предстоящие юбилейные концерты артиста в Киеве и Одессе. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС.

"Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать", - сказал Жванецкий, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы провести концерты в Киеве и Одессе. Артист отметил, что был на Украине в 2018 году и не сталкивался с какими-либо угрозами.

Ранее украинские радикалы пригрозили сорвать предстоящие в марте на Украине юбилейные концерты уроженца Одессы Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполняется 85 лет.

Как сообщило украинское агентство УНН, отмены запланированных на 16 и 21 марта концертов артиста в Киеве и Одессе потребовал один из главарей одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

Михаил Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. Он является автором десятков книг, посвященных, в том числе, и Одессе - "Моя Одесса", "Одесские дачи" и других. На протяжении многих лет постоянно выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской "Юморины".