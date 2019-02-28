СМИ: в США госпитализировали актера Люка Перри

ТАСС, 28 февраля. Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы) госпитализирован в среду с обширным инсультом. Об этом сообщил в четверг портал TMZ.

По его данным, скорая помощь приехала по вызову в среду утром в дом 52-летнего Перри в Калифорнии, он был доставлен в ближайшую больницу. Портал не располагает информацией о текущем состоянии актера.

Отмечается, что в среду телекомпания Fox объявила о том, что планирует перезапуск сериала. Перри, однако, не подписал контракт на участие в новой версии телешоу.

Перри снимается в телесериале Riverdale (2017 - настоящее время).