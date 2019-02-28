Директор кладбища в Самаре уволен после инцидента с гробом у здания облправительства

ТАСС, 28 февраля. Директор кладбища "Центральное" в Самаре уволен после инцидента с привезенным к зданию правительства области гробом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в администрации города.

Как сообщалось ранее, 21 февраля к зданию правительства Самарской области привезли гроб с умершим мужчиной. Губернатор региона Дмитрий Азаров дал поручение властям Самары разобраться в произошедшем.

"Директор кладбища уволен", - сказал собеседник агентства. При этом в администрации не уточнили, что стало причиной увольнения.

Ранее в пресс-службе областного правительства ТАСС рассказали, что гроб привезли к зданию на 20 минут.

По словам руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александра Андриянова, родственникам покойного выделили земельный участок на кладбище в день обращения - 20 февраля, а 21 февраля люди, действовавшие по доверенности от родственницы Малеева, в 12:40 мск начали копать могилу для покойного на Центральном кладбище, однако не успели закончить работу до 16:30 мск, когда кладбище по регламенту закрывается, и охранник их выгнал. Андриянов сообщил, что 22 февраля умерший был похоронен.