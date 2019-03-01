Нет, иммунитет весной не слабеет. Какие представления о нем на самом деле мифы?

Ближе к весне люди переживают из-за ослабшего иммунитета и принимаются его укреплять, как учили бабушки. Эти усилия в лучшем случае бесполезны, в худшем — вредны. Иммунная система устроена иначе

Иммунитет — сложная система молекул, клеток, тканей и органов, которую чаще всего сравнивают с войском или стражей. Это "министерство внутренних дел" отслеживает в нашем теле чужаков, чтобы их уничтожить или просто выдворить. Но это не единственная функция. "Иммунитет — это еще и толерантность к собственным тканям, микро- и макроорганизмам внутри человека", — объясняет заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Иммунная система вводит в организме пропускной режим, но и свои, и чужие иногда получают разрешение, а иногда попадают в черный список. Раковые и мертвые клетки — свои, но с ними иммунная система борется. Кишечные бактерии, которые помогают переварить пищу, пришли извне, но пока они ведут себя хорошо, их не трогают. Как это происходит и к каким последствиям приводит, медики и ученые понимают не до конца. К примеру, есть предположения, что иммунная система как-то связана с психическими расстройствами и способна повлиять на черты личности. Но многое в иммунных процессах все-таки ясно. Иммунитет нельзя "укрепить" Когда говорят об укреплении иммунитета, трудно понять, что же имеется в виду. Некоторые составляющие иммунной системы воздействуют на организм противоположным образом. Например, одни молекулы усиливают воспаление, а другие, наоборот, его ослабляют. Если воспаление протекает медленно, то вредные вирусы и микроорганизмы могут чересчур навредить человеку. Но слишком бурное воспаление — с жаром, отеками — способно убить. Иммунная система подобна музыкальному инструменту, который изначально правильно настроен. "Если мы ничем не болеем, наш иммунитет работает хорошо — нет нужды его "укреплять". Лучшее — враг хорошего, вмешиваться в такой тонкий механизм может быть опасно", — объясняет старший научный сотрудник ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" и автор недавно вышедшей книги "Как устроен иммунитет" Екатерина Умнякова. Большинство распространенных иммуномодуляторов не работает На иммунитет тем не менее можно повлиять. Вещества, способные это сделать, называются иммуномодуляторами. Некоторые из них продаются как лекарства в аптеках, но не стоит торопиться с покупкой. "Большинство из них бесполезные, особенно если мы говорим о гомеопатических препаратах, а также о лекарствах, эффективность которых не была доказана в двойных слепых плацебо-контролируемых клинических испытаниях на приличной выборке", — говорит Екатерина Умнякова. Эффективные средства — в пример Екатерина Умнякова приводит рекомбинантные цитокины, которые служат сигналом для иммунных клеток, — тоже лучше не принимать без назначения и контроля лечащего доктора, чтобы себе не навредить. Правда, некоторые врачи прописывают что попало. Например, сладкие гранулы от простуды, где действующий компонент разбавлен настолько, что в 20 млрд вселенных вроде нашей, если бы они существовали, нашлась бы всего одна молекула этого вещества. "Внимательно изучайте название препарата, действующее вещество, попробуйте найти данные о том, насколько доказан эффект", — советует Екатерина Умнякова.

Золотой стандарт Двойное слепое плацебо-контролируемое тестирование считается наилучшим способом проверить эффективность вещества. Участников произвольно (тогда эксперимент называется рандомизированным) делят на две группы — одним дают препарат, а другим пустышку (плацебо). Иногда групп больше, чтобы сравнить несколько лекарств. Ни врачи, ни пациенты не знают, кому что досталось (поэтому тестирование дважды слепое). Считается, что такой дизайн эксперимента исключает предвзятость и дает объективные результаты. Продолжение

Но большинству людей не нужны иммуномодуляторы, даже если они уже простудились или заболели чем-то еще. По словам Екатерины Умняковой, для поддержания иммунной системы в порядке нужно просто правильно питаться, чтобы в организм поступало достаточно белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. При этом врачи советуют не принимать добавки с витаминами и минералами для профилактики — только если недостаток этих веществ выявлен анализами. Вероятно, тренировки не ослабляют иммунитет Считается, что после тяжелых тренировок просто заболеть. По словам Александра Караулова, первые исследования на эту тему показали, что во время занятий спортом количество иммунных клеток увеличивается до десяти раз, но вскоре после этого их уровень, наоборот, опускается ниже обычного. Результаты интерпретировали как подавление иммунитета. Но клетки не исчезают без следа и не разрушаются.

Недавнее исследование показало, что иммунные клетки из крови отправляются в легкие и другие органы, через которые могут попасть патогены. Его авторы считают, что после тренировки сопротивляемость организма только усиливается, во всяком случае если говорить о вирусах гриппа. Но занятия спортом все же отнимают силы. "Нужно питание, богатое витаминами, макро- и микроэлементами, очень важна антиоксидантная терапия, потому что тренировки неизбежно вызывают окислительный стресс", — объясняет Александр Караулов. Кесарево сечение нарушает формирование иммунитета Иммунная система, которую долго рассматривали только как защиту от чужаков, без некоторых "пришельцев" часто дает сбои. Когда ребенок проходит по родовому каналу, бактерии матери колонизируют малыша и настраивают его иммунную систему. Дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, этого лишены. "К сожалению, они чаще страдают хроническими заболеваниями с вовлечением иммунитета", — говорит Александр Караулов.

"Но это не всегда критично и не всегда это нельзя компенсировать. Иногда бывают показаны и кесарево сечение, и искусственное вскармливание", — уточняет Екатерина Умнякова. Искусственное вскармливание тоже может нарушить правильное формирование иммунитета, потому что в материнском молоке содержатся нужные вещества не только для ребенка, но и для полезных бактерий, живущих вместе с ним. Поэтому детям дают специальные формулы, приближенные по составу к грудному молоку. "Самое главное — это не паниковать: лучше это ребенку не сделает. Надо просто собраться и сделать все возможное, чтобы соблюдалось как можно больше естественных условий", — считает Екатерина Умнякова. Что еще нужно знать про иммунитет Весной иммунитет не слабеет, а болеют люди обычно по другим причинам. "С приходом тепла активнее размножаются всякие вирусы и бактерии — это да; витаминов и правда может быть меньше, чем летом; смена времен года может вызвать небольшой стресс, особенно когда люди не угадывают с одеждой, но в целом ничего не ослабляется", — рассуждает Екатерина Умнякова. Во время вспышек гриппа от масок на лице мало пользы. "Вирусные частицы во много раз меньше пор ткани, из которой сделана маска. Она создает препятствие, если вдыхаемые или выдыхаемые частицы довольно крупные, а если мелкие, то защита значительно снижается. Носить маску рекомендуют не дольше двух часов, потом ее надо менять", — объясняет Екатерина Умнякова. Также следует помнить, что некоторые штаммы гриппа могут проникнуть в организм через слизистую глаз, которую маска не закрывает, — достаточно потереть их рукой. Александр Караулов напоминает, что руки надо тщательно мыть. А во время эпидемий по возможности лучше избегать людей.

Польза от вакцинации намного перевешивает риски. "Противники прививок обычно не хотят "вредить" организму излишней, на их взгляд, нагрузкой и провоцировать аллергию или другие побочные эффекты. Ведь есть вероятность, что ни они, ни их дети никогда не встретятся с возбудителями серьезных инфекционных заболеваний. Но, как правило, они забывают о том, что сами заболевания, от которых проводится вакцинация, гораздо более опасны, чем побочные действия", — говорит Екатерина Умнякова. Александр Караулов напоминает, что вирус кори иногда приводит к тяжелым осложнениям спустя годы после перенесенной болезни и дети от них умирают.