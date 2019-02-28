Число "поездов здоровья" в Нижегородской области увеличат до четырех

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Число "поездов здоровья", на которых специалисты будут обследовать жителей отдаленных районов Нижегородской области, в 2019 году возрастет до четырех. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Я поручил расширить сроки работы проекта. Он стартует в апреле и будет работать до октября. Кроме этого в этом году будем увеличивать количество автопоездов до четырех. Это позволит нам посетить больше населенных пунктов в рамках одного муниципалитета", - уточнил Никитин, ответив, что проект включен в Стратегию развития региона.

Кроме того, губернатор поручил региональному правительству проработать вопрос об использовании технологий проекта "Эффективная губерния" для работы "поездов здоровья". Это поможет более эффективно выстроить логистику и снизить время ожидания приема. Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, работа двух первых "поездов здоровья" начнется в апреле, а затем начнется формирование еще двух поездов.

Специалистами "поездов здоровья" в 2018 году было обследовано около 28 тыс. пациентов, треть из которых обратились впервые. "Удалось выявить более 7 тыс. заболеваний, в том числе почти 300 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Эти цифры говорят сами за себя - в этом году проект будет продолжен", - добавил глава региона.