Экстренное предупреждение из-за осадков объявлено на Кубани

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Региональное управление МЧС России в Краснодарском крае объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми сильными осадками на Кубани, ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Ожидается комплекс наблагоприятных метеоявлений, сочетающий в себе сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра. На Черноморском побережье ожидается сильное волнение моря, а на реках края ожидаются резкие подъемы уровней воды. Также на Азовском побережье ожидается усиление северо- западного ветра", - говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют в период с 28 февраля по 2 марта, на эти дни объявлено экстренное предупреждение. Ожидается усиление юго-западного и западного ветра, местами по краю его порывы могут достигать 27 метров в секунду.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек.