В Кремлевском дворце наградили 75 женщин, служащих в силовых структурах России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ежегодной премии "Щит и роза" прошла в четверг вечером в Государственном Кремлевском дворце. Награды получили 75 женщин, которые служат в силовых министерствах и ведомствах России.

Церемонию открыл сопредседатель оргкомитета премии, президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ Асламбек Аслаханов, передавший поздравление президента России. "Сердечно поздравляю нынешних лауреатов с успехом. Желаю добра и благополучия!", - зачитал он послание Владимира Путина.

В этом году премия вручается в 11-й раз. Лауреатами в номинациях "За верность служебному долгу", "За многолетнюю службу Отечеству", Жизнь за Россию", "За высокие спортивные достижения", "За отличие в учебе", "Гордость Отечества", а также в новой для этого года номинации - "За многолетнюю поддержку премии "Щит и роза" - стали 75 женщин. Все они так или иначе связали свою жизнь с силовыми ведомствами страны: МЧС, МВД, Минюст, ФСО, Следственный комитет, ФТС, ФССП, ФСИН и другими. Награды они получили из рук руководителей силовых ведомств, политиков, деятелей науки, культуры и общественников.

По словам председателя оргкомитета премии, главы Союза журналистов России, в следующем году планируется награждать женщин-журналистов, работающих в "горячих точках". "Мы от Союза журналистов это поддерживаем, думаю, в следующем году мы такую номинацию введем", - подчеркнул он.