CNN: в США умер младший брат президента Никсона

ТАСС, 28 февраля. Младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона - Эдвард Никсон - умер в США на 89-м году жизни. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, последний из живых братьев президента провел свои последние дни в доме престарелых в городе Ботелл, штат Вашингтон. Эдвард был младшим из трех братьев Никсона. С 1971 года он возглавлял консалтинговую компанию Nixon World Enterprises. Стал соавтором книги о своем знаменитом брате The Nixons: A Family Portrait ("Никсоны: семейный портрет, 2009).

Ричард Никсон (1913-1994) возглавлял американскую администрацию с 1969 по 1974 годы и стал первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока, сделав это под угрозой импичмента. Скандал вспыхнул, когда республиканца Никсона уличили в том, что в ходе кампании по выборам президента в 1972 году он попытался организовать слежку за предвыборным штабом демократов в вашингтонском отеле "Уотергейт". Эдвард Никсон не был непосредственно замешан в скандале, но выступал в качестве свидетеля защиты на связанных с этим делом судебных процессах над бывшим казначеем предвыборной кампании Ричарда Никсона Морисом Стэнсом и бывшим министром юстиции Джоном Митчеллом.