Reuters: в США намерены усилить надзор за институтами Конфуция

ТАСС, 1 марта. Госдепартамент и министерство образования США намерены ужесточить контроль за деятельностью институтов Конфуция, которые они подозревают в распространении китайского влияния и пропаганды. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, планируется усилить контроль за выдачей виз персоналу институтов и за финансированием, которое учреждения получают от иностранных правительств. Reuters информирует, что посольство Китая в Вашингтоне, в свою очередь, распространило заявление министерства иностранных дел, в котором говорится, что деятельность институтов Конфуция в США является законной, открытой и прозрачной.

В США на настоящий момент действуют около 100 институтов Конфуция в колледжах и университетах и еще около 500 классов Конфуция, указывает агентство.

В феврале 2018 года газета The Washington Post сообщила, что власти США заподозрили институты Конфуция в распространении китайского влияния. По мнению конгрессменов, они используются Китаем для внедрения в сознание будущих лидеров прокитайской точки зрения. Представители Республиканской партии предложили объявить действующие на территории США институты Конфуция иноагентами, наносящими вред национальной безопасности Соединенных Штатов. В МИД КНР такие высказывания раскритиковали, назвав их пережитком времен холодной войны.

Институты Конфуция - сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Государственным комитетом по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными вузами и синологическими центрами. Первый такой институт был открыт в Сеуле в ноябре 2004 года. По данным на конец 2010 года, в 96 странах и регионах мира действовало 322 таких института, которые посещали 360 тыс. человек.