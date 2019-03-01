Российские военные доставили гумпомощь христианам провинции Хама

ЭЛЬ-БИЯ/Провинция Хама, Сирия/, 1 марта. /ТАСС/. Новая партия гуманитарной помощи доставлена российскими военными жителям провинции Хама. На этот раз военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон приехали в христианские села Эль-Бия и Кафер-Бухум, откликнувшись на призыв о помощи Антиохийской православной церкви.

Оба этих села оказались на стратегической границе между провинциями Хама и Идлиб. Последнюю контролируют международные террористические группировки и такая близость заставляет жителей находиться в постоянной готовности встретить врага с оружием в руках. Тем более, что немалый боевой опыт у них уже есть - во время войны христиане этих двух сел не допустили сюда боевиков.

"Прихожане никуда не ушли, когда наш городок был окружен боевиками. Когда обстановка накалилась, соседи пришли к нам на помощь", - рассказывает настоятель храма Богоявления в Эль-Бии отец Михаил. Он вспоминает, как местные жители принимали решение защищаться до конца, никто из них и не думал сдаваться, когда родное село уже окружили банды террористов. "Жители создали отряд народного ополчения, который влился в сирийскую армию, и вместе с правительственными войсками защищали родные места. 20 человек наших погибли, мы храним память о каждом", - говорит отец Михаил.

Гуманитарная акция проводится в помощь нуждающимся, в первую очередь, семьям погибших военнослужащих. Российские военные раздают людям еду - самые необходимые продукты - сахар, рис, мука, чай и мясные консервы. Всего 500 наборов с продуктами общим весом свыше 2 т.

Кафер-Бухум

Гуманитарная колонна следует дальше и въезжает в населенный пункт Кафер-Бухум. Здесь ни на день не прекращается реставрация храма Ильи пророка. Основное уже сделано, остались малярные и отделочные работы. "Мы сейчас застилаем плитку на площадке перед храмом, черные, потом белые камни. Красиво будет. Но нужно все обязательно закончить за четыре месяца", - говорит рабочий Азам Маяд.

Несколько сот жителей поселка уже собрались на площади в ожидании российской гуманитарной колонны. Почти у всех в руках портреты погибших на этой войне родственников. Жители встречают колонну с благодарностью. Дело даже не в продуктах, сирийские христиане в случае захвата сел боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ гарантировано становились рабами и жертвами исламских экстремистов. Поэтому они искренне благодарят Россию за военное вмешательство, а в ее военных видят своих освободителей.

Нынешняя помощь - еще одна в череде гуманитарных акций, проведенных российскими военными, а их число уже превысило две тысячи. Ежедневно караваны с продовольствием идут в разные уголки разрушенной войной страны. По информации Центра по примирению враждующих сторон, Россия организовала и провела 2072 гуманитарные акции, сирийским гражданам доставлено и распределено около 3,3 тыс. т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости, медицинскими специалистами Минобороны России оказана помощь около 105 тысячам человек.