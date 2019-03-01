В Приамурье суд запретил работать приюту "Дружок", где нашли мертвых собак

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 марта. /ТАСС/. Суд запретил работать приюту для животных "Дружок", где нашли мертвых и голодных собак, в селе Чигири Благовещенского района Амурской области, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

В январе в приюте "Дружок" обнаружили около 50 мертвых и столько же голодных собак. Причиной смерти животных, по словам ветеринаров, стало истощение. Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По подозрению в совершении преступления был задержан руководитель приюта, когда он вернулся из-за рубежа, а 24 января Благовещенский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

"В Амурской области по требованию прокурора судом запрещена осуществляемая с нарушением закона деятельность приюта ["Дружок"] для безнадзорных животных в Благовещенском районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сканирование чипов, которые были у погибших собак, показало, что их отловили в рамках муниципального контракта, который, как заявили в пресс-службе областного правительства, истек 20 декабря 2018 года. После этого животных передали собственнику приюта, который и нес ответственность за их содержание.