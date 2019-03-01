Семь воздушных судов МЧС будут дежурить на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Три самолета и четыре вертолета МЧС будут дежурить во время Универсиады в Красноярске. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Красноярского края.

"Помимо пожарно-спасательных подразделений спланированы специальные оперативные группы, которые в период проведения Универсиады обеспечат безопасность на водных объектах Красноярска. На постоянном дежурстве находятся семь воздушных судов МЧС России - это три самолета и четыре вертолета", - цитируются в сообщении слова начальника ГУ МЧС по региону Игоря Лисина.

Как сообщалось ранее, на сорока объектах, задействованных в проведении Универсиады, работают почти 1,8 тыс. специалистов и 300 единиц техники от МЧС.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.