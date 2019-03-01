Суд в Перми вновь перенес рассмотрение иска о взыскании ущерба с обидчиков DJ Smash

ПЕРМЬ, 1 марта. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми перенес на 27 марта рассмотрение иска музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) к бывшему депутату парламента Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу о взыскании компенсации морального вреда за избиение в одном из баров в прошлом году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе состоявшегося в пятницу предварительного слушания по делу Ванкевич не согласился с исковыми требованиями, посчитав их завышенными. Адвокат ответчика заявил, что медицинские услуги Ширман мог получить бесплатно, тогда бы он понес меньше расходов, судья попросил представителя ответчика предоставить суду копию полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) Андрея Ширмана. "Суд определил предоставить копию ОМС истца в ближайшее время, чтобы разъяснить, мог ли Ширман получить медицинские услуги бесплатно, также суд просит запросить справку о доходах истца с 1 января 2017 по январь 2018. Судебное заседание назначить на 27 марта 2019 года", - сказал судья

Ранее сообщалось, что Ширман в ноябре 2018 года подал иск о компенсации морального вреда к своим обидчикам, он требует взыскать с Телепнева и Ванкевича 10 млн рублей недополученного заработка из-за травмы, 500 тыс. рублей, потраченных на восстановление здоровья, и более 700 тыс. рублей судебных издержек.

Драка, в которой пострадал DJ Smash, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". 18 июля 2018 года суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселения. Позже Телепнев был осужден за еще одно преступление - избиение местного студента, добавив к предыдущему приговору еще два месяца.

16 октября прошлого года совет пермского отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении Телепнева из своих рядов.