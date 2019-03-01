В Тюменском госуниверситете начнут готовить специалистов по биоинформатике

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Новая магистерская программа на английском языке "Математическая биология и биоинформатика" появится в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"Новая программа создана в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве с московским Институтом биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича, подписанном в 2018 году ректором ТюмГУ Валерием Фальковым и директором ИБХМ академиком РАН Андреем Лисицей", - рассказали в университете.

По информации пресс-службы, руководителем программы станет представитель ИБХМ, кандидат биологических наук Екатерина Поверенная, соруководителем от ТюмГУ станет ведущий научный сотрудник Института X-BIO Павел Климов.

Новая программа будет второй англоязычной магистратурой в Институте X-BIO, набор на первую - "Биологическая безопасность растений" - состоялся в 2018 году. Как отметили в университете, обе программы выстраивают систему подготовки магистрантов в соответствии с научной повесткой формируемого в Тюменском макрорегионе научно-образовательного центра (НОЦ), одним из тематических фокусов которого становится биологическая безопасность человека, животных и растений.

О НОЦ

Единый межрегиональный НОЦ планируется создать на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Центр может сконцентрироваться на четырех основных темах, учитывающих специфику трех регионов.

Первая тема - технологии освоения Арктики, так называемые технологии холодного мира, которыми на Ямале занимается Научный центр изучения Арктики. Вторая - развитие добычи и переработки нефти и газа, нефтегазохимия. Третье направление - биологическая безопасность человека, животных и растений, четвертая тема - решение социогуманитарных задач, которыми активно занимается ТюмГУ.

Ожидается, что первые пять НОЦ будут созданы в этом году, из которых три - в Тюменской и Белгородской областях и Пермском крае.