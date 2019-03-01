В лагере беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии выявлен факт заболевания проказой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ситуация в лагере беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, в нем зафиксирован факт заболевания проказой. Об этом заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, американская сторона "без зазрения совести эксплуатирует удерживаемых в зоне Эт-Танф более 40 тыс. беженцев, которых якобы защищает от репрессий так называемого сирийского режима, и использует это как главный аргумент для обоснования присутствия своих войск в данном районе Сирии".

"Очевидно, что такая позиция США лишь усугубляет и без того невыносимое положение жителей "Рукбана" и ведет к гуманитарной катастрофе", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию страны.

"Как следствие, ситуация в лагере продолжает деградировать. Отмечаются случаи заболевания педикулезом, чесоткой, и даже зафиксирован факт заболевания проказой. Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива", - заключил генерал.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере Эр-Рукбан сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли из-за тяжелых условий.