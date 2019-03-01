Побитый учителем школьник из Комсомольска ударил другого педагога стулом

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученик одной из школ в Комсомольске-на-Амуре после инцидента с избиением его учителем, ударил стулом другого педагога. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Действительно инцидент имел место быть, этот мальчик ударил стулом учителя, с ним и с его семьей работаю психологи", - сказали в администрации.

В ноябре 2018 года с соцсети и СМИ попало видео, где учительница одной из школ Комсомольска-на-Амуре избила в коридоре ученика, который мешал вести урок. Педагога отстранили от работы, было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

В школе уточнили, что после первого инцидента ребенка перевели на домашнее обучение, однако позже вернули в учебное заведение.