Первая семья в Бурятии получила дальневосточную выплату на третьего ребенка

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Первая после перехода Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) семья, проживающая в республике, получила дальневосточную выплату на третьего ребенка. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального правительства.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федерального округа (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

"Семья Бабыкиных из Улан-Удэ стала первым получателем ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка, она равна размеру прожиточного минимума в республике (около 11,3 тыс. рублей - прим. ТАСС). Сертификат матери двух сыновей и новорожденной дочери вручил сегодня глава республики Алексей Цыденов. Такая мера поддержки многодетных семей в регионе появилась впервые и стала возможной после включения указом президента РФ в состав ДФО", - уточнили в пресс-службе.

Дальневосточные выплаты в Бурятии теперь будут ежемесячно получать семьи, в которых в 2019 году уже родился, родится или будет усыновлен третий и последующий ребенок. Единственное условия - пособие может быть назначено многодетным семьям, чей доход не превышает среднедушевой по республике. "Всего в Бурятии в 2019 году дальневосточную выплату на третьего и последующего ребенка, предположительно, получат более 3 тыс. семей. Большая часть средств, которые будут выплачиваться - 94% - из федерального бюджета, часть - из казны республики", - уточнили в министерстве соцзащиты населения Бурятии.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил 27 ноября, что в программу выплат на третьего ребенка вошли субъекты ДФО, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости больше двух, это Чукотка, Бурятия и Якутия, вне зависимости от того, что коэффициент хороший, лучше, чем по РФ. У Бурятии коэффициент рождаемости выше двух, никакие федеральные меры поддержки для третьего и ребенка ранее в регионе не применялись, кроме регионального материнского капитала в размере 50 тыс. рублей.