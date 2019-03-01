Бастрыкин: до конца года в СК доля следователей должна составлять 70% штатной численности

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Доля следователей в штатной численности Следственного комитета России до конца 2019 года должна быть доведена до 70% от общего числа сотрудников ведомства. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенной коллегии СК по итогам работы за 2018 год.

"Необходимо довести до 70% число следователей и следователей-криминалистов, и число сотрудников во вспомогательных подразделениях (бухгалтерия и другие) сократится до 30%", - сказал Бастрыкин. При этом он подчеркнул, что переформирование в структуре СК проходит в рамках действующей штатной численности и объемов финансирования.

"Организационно-штатные мероприятия привели к тому, что численность следователей увеличилась на 1,3 тыс. человек или на 15%. Эта работа будет продолжена и к исходу 2019 года завершена", - потребовал Бастрыкин.

Значительно увеличились и подразделения криминалистов - в структуре СК их уже 1,5 тыс. А в центральном аппарате СК увеличилось число следователей при председателе СК.

Кроме того, подчеркнул Бастрыкин, в минувшем году в 18 регионах обновился руководящий состав следственных подразделений СК. "Эта работа также будет продолжена, мы будем давать оценку по конкретным результатам вашей работы", - предупредил подчиненных Бастрыкин.