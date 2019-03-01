Власти Оренбургской области освободят многодетные семьи от уплаты за вывоз ТКО

ТАСС, 1 марта. Многодетные семьи Оренбургской области будут освобождены от уплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), а дети войны получат 50% компенсацию за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства области.

"В Оренбургской области будет введен новый вид региональной поддержки. Компенсацию за оплату ТКО в размере 50% получат дети войны. И, самое главное - все расходы на ТКО многодетных семей должны быть компенсированы полностью, а не на 30%, как сегодня", - приводятся в сообщении слова губернатора области Юрия Берга, который выступил на заседании межведомственного совета по вопросам развития моногородов.

По словам Берга, всего в Оренбургской области проживает более 26 тыс. многодетных семей. Он отметил, что корректировка регионального бюджета будет сделана на ближайшем заседании Законодательного собрания.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в регионе проживают более 10 тыс. жителей, которые относятся к категории "дети войны". "Дети войны будут получать компенсацию только за себя, а в многодетных все члены семьи будут полностью освобождены от уплаты услуги", - рассказал собеседник агентства.

Новая система по обращению с ТКО начала работать в России с 1 января 2019 года.