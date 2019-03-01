Эксперты: Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге одобрения, почти сравнявшись с США

ВАШИНГТОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Россия улучшила свои позиции в рейтинге одобрения страны на мировой арене, достигнув практически таких же показателей, как и Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Gallup, изучившей восприятие США, России, Китая и Германии жителями других стран и регионов мира.

"Рейтинг одобрения России вырос до 30% в 2018 году, сравнявшись с ее предыдущим рекордом 2008 года и, что характерно, впервые оказавшись на одном уровне с рейтингом США", - говорится в отчете компании. В 2017 году аналогичный рейтинг РФ составлял 27%.

Рейтинг США с 2017 года тоже вырос на 1 п.п. и составляет 31%, однако ранее произошло его значительное падение с 48% в 2016 году до 30% в 2017 году. "Хотя пока что непонятно, была ли внешняя политика США, основанная на принципе "Америка превыше всего", успешной или же провальной, она пока что не достигла основных целей стратегии безопасности администрации - усилить влияние Америки. Вместо этого подход администрации, основанный на политике "кнута и пряника", судя по всему, привел к тому, что основные соперники США в сфере влияния, ценностей и богатства - Китай и Россия - смогли набрать вес", - считают авторы доклада.

Опрос Gallup проводился среди жителей по меньшей мере 133 стран и регионов в мире. "Рейтинги одобрения Китая и России значительно выросли - по меньшей мере на 10 п.п. и даже выше в более чем десятке стран, при этом сопоставимое по показателям снижение наблюдалось лишь в нескольких странах. Ни у Германии, ни у США не наблюдалось значительного роста в таком количестве стран. В некоторых случаях Китай и Россия в прошлом году набрали очки там, где США потеряли", - отмечается в докладе.

В качестве примера приводится Турция: "У Китая и США рейтинг одобрения в Турции в 2017 году составлял около 30%, при этом у Китая и России он вырос по крайней мере на 10 п.п. в 2018 году, в то время как у США он упал на 13 пунктов".

Наивысший из четырех стран рейтинг в мире, согласно Gallup, в настоящий момент у Германии - 39%. Однако он упал по сравнению с предыдущим периодом: в 2017 году этот показатель составлял 41%.

Опрос проводился в формате телефонных интервью среди приблизительно 1 тыс. жителей 133 стран и регионов мира в возрасте от 15 лет и старше. Ошибка выборки составляет от 2 до 5,1%.