Росздравнадзор остановил поставку контрафактного препарата онкобольным в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области остановил поставку контрафактного лекарственного препарата в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (ФГБУ "РНИОИ" Минздрава России), сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, оптовая компания "Лекарь" в рамках госконтракта поставила в институт препарат "Гертикад", который применяется при терапии рака молочной железы и рака желудка. Однако производитель лекарства сообщил Росздравнадзору, что передал этот препарат другому лечебному учреждению.

"При проведении внеплановой проверки территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области усмотрел в отношении поставленных оптовиком лекарственных препаратов нарушения обязательных требований (признаки контрафакта) и приостановил их обращение", - говорится в сообщении.

Оптовая компания не получила от института плату за препарат. В областном Арбитражном суде Росздравнадзор вместе с производителем доказали, что "поставленный товар не имеет надлежащего качества и не может быть использован для оказания медицинской помощи пациентам". Дальнейшая проверка выявила у оптовой компании также грубые нарушения лицензионных требований, условий хранения и перевозки препаратов. Согласно предписанию Роздравнадзора, компания должна устранить нарушения до 25 июля.