Во Владивостоке открылось первое на Дальнем Востоке консульство Узбекистана

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство Республики Узбекистан торжественно открылось в пятницу во Владивостоке, сообщает пресс-служба мэрии.

"Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке стало первым на Дальнем Востоке дипломатическим представительством страны, входящей в состав СНГ. Торжественная церемония открытия консульского учреждения состоялось сегодня, 1 марта. Открытие генерального консульства в столице Дальнего Востока посетил Генеральный консул посольства Республики Узбекистан в РФ Мехриддин Хайриддинов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь в России работает пять дипломатических представительств этой страны - в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. В ближайшее время генконсульства Узбекистана откроются также в Казани и в Ростове-на-Дону.

"По нашей информации, 80% всех мигрантов в Приморском крае - это наши земляки. Также среди студентов из стран СНГ, которые учатся в ДВФУ [Дальневосточный федеральный университет], больше всех - студентов именно из Узбекистана", - передает пресс-служба слова председателя приморской общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана "Адолат" Баходира Нуракова.

Сегодня во Владивостоке работает более 20 консульских учреждений, из которых семь - генеральные консульства. По этому показателю Владивосток является лидером в ДФО.