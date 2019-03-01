В зоопарке Хельсинки появились находящиеся под угрозой вымирания гекконы

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Находящиеся под угрозой вымирания ящерицы - карликовые гекконы Вильямса - стали новыми обитателями хельсинкского зоопарка Коркеасаари. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Геккон Вильямса - ящерица, длина которой составляет менее 10 см. Самцы окрашены в ярко-голубой цвет, а самки - в зеленый с золотистым отливом. Их место обитания - тропические леса на востоке Танзании, площадь которых все время сокращается из-за вырубки. Живут гекконы преимущественно на пальмах, питаются мелкими насекомыми и нектаром цветов.

В Коркеасаари ящерицы прибыли в минувшие выходные. Их передали туда финские заводчики. Теперь пара гекконов поселилась в террариуме "Африканского дома" зоопарка.

Одной из самых больших угроз для этих ящериц, отметили в Коркеасаари, является то, что их часто берут в качестве домашних питомцев. Начало эта тенденция получила в первой половине 2000-х, а уже в 2005-2009 годах из естественной среды обитания были изъяты десятки тысяч гекконов, примерно 15% всей популяции. "Чтобы извлечь геккона из ствола пальмы, дерево зачастую срубали, что также привело к разрушению среды обитания ящериц", - сказали в пресс-службе зоопарка. О размере популяции гекконов Вильямса, добавили там, нет точных данных уже на протяжении 10 последних лет.

С 2017 года торговля гекконами ограничена специальным международным соглашением, однако надзор в этой области достаточно слабый. "Поскольку спрос на красивых домашних питомцев остается, гекконов вывозят из Танзании на международный рынок под другими названиями", - отметили в Коркеасаари.

Там добавили, что в Европе продавать и держать этих ящериц дома нельзя без сертификата, где указывается их происхождение. При этом по живущим в европейских зоопарках гекконам ведется племенная книга - своего рода регистрационный документ, который позволяет осуществлять их учет.