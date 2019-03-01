Число занимающихся спортом на Ставрополье за пять лет выросло вдвое

ПЯТИГОРСК, 1 марта. /ТАСС/. Около 36% жителей Ставрополья занимаются физкультурой и спортом, с 2013 года их число удвоилось, этого удалось достичь во многом благодаря развитию спортивной инфраструктуры, сообщает в пятницу управление по информполитике аппарата краевого правительства.

"Показатель доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в крае за 2013-2018 годы, увеличился вдвое - с 18% до 36% <...> Популярности физкультуры и здорового образа жизни способствует развитие краевой спортивной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Только в рамках реализации краевой государственной программы развития физической культуры и спорта построено 54 спортивных объекта на общую сумму порядка 2,3 млрд рублей. Кроме того, за счет местных бюджетов и внебюджетных средств построено и введено в эксплуатацию 318 спортивных объектов, в основном спортивных площадок. "В целом уровень обеспеченности спортивными объектами [в крае] также увеличился больше чем в два раза - с 23,5 % до 48,5%", - отмечает аппарат краевого правительства.

По данным краевого министерства физической культуры и спорта, в 2018 году завершена реконструкция стадионов в городах Георгиевск и Ипатово, начаты работы по капитальному ремонту стадиона "Динамо" в краевом центре. Нынешней весной откроются физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и трибунами на 420 мест и легкоатлетический манеж в Ставрополе, спортивный корпус в ауле Сабан-Антуста Туркменского района, футбольное поле с искусственным покрытием в Невинномысске, спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Новоалександровске.

В 2019 году Ставропольский край участвует в пяти федеральных программах и получит из федерального бюджета на развитие спортивной жизни края 547,2 млн рублей, сказано в сообщении.