В Индии бросающих камни в поезда детей перевоспитают шоколадом и игрушками

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. В Индии собираются предотвращать закидывание поездов камнями с помощью шоколада и игрушек. Подарки станут раздавать детям из деревень, где проезжают экспрессы.

Предприятие Indian Railways, в ведении которого находятся более 62 тыс. км магистралей, терпит значительные убытки от актов вандализма со стороны несовершеннолетних. Забрасывание камнями причиняет составам большой урон.

Вместе с раздачей игрушек и сладостей с детьми будет проводиться воспитательная работа. Железнодорожники попытаются рассказать им о необходимости уважать чужую материальную собственность.

Таким образом в Indian Railways надеются защитить созданный в стране инновационный пассажирский состав Train 18. Экспресс уже несколько раз подвергался атаке камнями, из-за чего оказалась повреждена носовая часть поезда и разбиты несколько окон. Это пока первая и единственная модель "поезда будущего", ремонт которого обходится дорого из-за дефицита деталей.

В будущем количество таких поездов будет расти. Indian Railways планирует выпустить еще 130 составов. Второй скоростной поезд будет сдан в эксплуатацию уже в марте 2019 года. Железнодорожники также собираются наладить производство специальных экранов, которые будут установлены вдоль путей для защиты идущих по ним со скоростью 160 км/час Train 18.