Более 20 сводных армейских отрядов готовы к возможным ЧС на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Более 20 сводных отрядов по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в горах Северного Кавказа, приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В связи с началом весеннего таяния снегов в горах Северного Кавказа для ликвидации возможных последствий ЧС нескольких регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в гарнизонах ЮВО приведены в повышенную готовность более 20 специальных отрядов", - сказал Астафьев.

В том числе в двухчасовой готовности к убытию на место ЧС находятся четыре отряда оперативного реагирования, в состав которых входит более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

В настоящее время в штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Астафьев напомнил, что всего группировка сил и средств ЮВО по ликвидации ЧС насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной и специальной техники, готовых к выполнению задач во взаимодействии с подразделениями МЧС РФ.