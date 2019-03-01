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Прокуратура Тульской области добилась выплаты более 2 млн рублей работникам металлозавода

Организация имела задолженность по зарплате перед 124 сотрудниками

ТУЛА, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты более 2 млн рублей долгов по зарплате работникам производственной компании "Металлист" в Тульской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России на официальном сайте.

"Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения трудового законодательства в части оплаты труда в ООО ПК "Металлист". Установлено, что в организации перед 124 работниками имелась задолженность по заработной плате за период с декабря 2018 года по январь 2019 года в общей сумме свыше 2 млн рублей <...> Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в феврале этого года в отношении исполнительного директора предприятия возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"). Добиться погашения долга по зарплате прокуратуре удалось через суд.

Компания "Металлист" зарегистрирована в Тульской области с сентября 2015 года. Основными видами ее деятельности является производство готовых металлоизделий, ковка, прессование, изготовление различных деталей методом порошковой металлургии.

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