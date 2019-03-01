Выставка в честь кота Бегемота открылась в "Булгаковском доме" в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выставка, посвященная коту по кличке Бегемот, открылась в День кошек в музее-театре "Булгаковский дом" в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор музея-театра Наталья Склярова.

"В первый день весны мы поздравляем всех, кто неравнодушен к кошкам. У нас открылась выставка, посвященная нашему почетному сотруднику - коту Бегемоту", - сообщила Склярова. В экспозицию вошли картины и рисунки, изображающие котов.

Кот Бегемот уже посетил первую экскурсию в пятницу. Планируется, что он побывает и на остальных, где желающие смогут с ним сфотографироваться. "У нас весь день будут экскурсии, а вечером пройдет квест "Новые похождения кота Бегемота", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что кот отлично себя чувствует, он уже давно оправился после истории с похищением, произошедшей в прошлом году. В начале августа 2018 года кот Бегемот был похищен неизвестной женщиной, в тот же день полиция обнаружила животное у Театра Моссовета, неподалеку от "Булгаковского дома". Сама похитительница вечером пришла в музей-театр, где заявила, что забрала кота, так как за ним плохо ухаживают. В музее-театре заявили, что эти обвинения беспочвенны.

Кот Бегемот - персонаж романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", один из подручных Воланда. По одной из версий, его прототипом стал домашний любимец Булгаковых - кот Флюшка.