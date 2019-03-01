Украина в 2018 году заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место в мировом рейтинге стран по уровню заболеваемости корью в 2018 году. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

"На Украине, на Филиппинах и в Бразилии наблюдалось наибольшее увеличение случаев заболевания корью с 2017 по 2018 год. Только на Украине в 2018 году было зарегистрировано 35120 случаев заболевания корью. По данным правительства, еще 24042 человека были инфицированы только в первые два месяца 2019 года", - сказано на официальном сайте ЮНИСЕФ. При этом в соответствующей таблице Украина стоит на первом месте.

В фонде утверждают, что "число случаев заболевания корью в мире стремительно возрастает до угрожающе высокого уровня, причем на десять стран приходится более 74% общего прироста". ЮНИСЕФ напоминает, что самым эффективным способом снижения заболеваемости корью является вакцинация. "На Украине ЮНИСЕФ оказывает постоянную поддержку для ускорения плановой иммунизации по всей стране и решения проблемы нерешительности в отношении вакцин, включая дополнительные усилия по предотвращению последней вспышки, унесшей 30 жизней с 2017 года", - сказано в сообщении. При этом в фонде напомнили что министерство здравоохранения Украины при поддержке ЮНИСЕФ запустило кампанию иммунизации в наиболее пострадавшей области Украины - Львовской, "где негативное отношение к иммунизации и предыдущий дефицит вакцин привели к низким показателям вакцинации".

В фонде подчеркнули, что зачастую дети заражаются корью "даже в тех местах, где просто нет этому оправданий", и реальная причиной этого назвали "дезинформацию, недоверие и самоуспокоение".

За прошедшую неделю число заболевших корью на Украине составило 3142 человека. По данным минздрава, всего в этом году от осложнений умерли уже восемь человек, среди которых двое детей. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.