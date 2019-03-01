Лидию Федосееву-Шукшину выпишут из больницы 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая была госпитализирована 24 февраля, выписывается из больницы в пятницу. Об этом ТАСС сообщила ее внучка Анна Шукшина.

"Да, ей лучше, сегодня ее выписывают, и она едет домой, состояние у нее хорошее", - сказала она.

Ранее на сайте телеканала РЕН ТВ появилось сообщение, что народная артистка РСФСР попала в реанимацию с подозрением на "острый инфаркт". Позднее Анна Шукшина рассказала ТАСС, что врачи не подтвердили этот диагноз.

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" по одноименному роману Вениамина Каверина (1955). Успех ей принесла роль студентки Тани в мелодраме Василия Ордынского "Сверстницы" (1959).

В 1967 году она вышла замуж за актера и писателя Василия Шукшина. Снялась в трех его фильмах: драмах "Странные люди" и "Калина красная", а также в комедии "Печки-лавочки". С 1974 года, после смерти Василия Шукшина, носит фамилию Федосеева-Шукшина.

Среди других ее киноработ - мадам Грицацуева в комедии "12 стульев", Вера Васильевна Лавочкина в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в сериале "Петербургские тайны". В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.