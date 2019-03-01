В Швеции приняли новый стандарт для колясок из-за детей с избыточным весом

СТОКГОЛЬМ, 1 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В Швеции принят новый стандарт для детских колясок, выдерживающих большую нагрузку. Необходимость в принятии более строгих требований к их надежности и безопасности назрела давно из-за увеличивающегося с каждым годом веса детей. Миссию по разработке новых параметров для колясок взяли на себя Шведский институт стандартизации и Управление по делам потребителей.

Если раньше детские коляски были рассчитаны на максимальный вес в 15 кг, то теперь они должны выдерживать существенно больший вес. Новый стандарт предусматривает также ряд требований в отношении химического состава материалов, из которых изготовлены эти изделия.

Около 20% детей в возрасте до пяти лет в Швеции имеют избыточный вес, причем некоторые из них страдают ожирением.

Излишний вес и ожирение по-прежнему являются в стране большой проблемой среди населения в целом, а связанная с ней статистика вызывает серьезную озабоченность. В последнем докладе Управления здравоохранения говорится, что более чем 51% граждан в возрасте от 16 до 84 лет страдает избыточным весом.