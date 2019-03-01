Одиннадцать человек претендуют на пост министра соцполитики Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области допустили 11 кандидатов на пост министра соцполитики региона к очному этапу и защите проекта или программы развития этой сферы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Среди кандидатов есть люди, которые работали в социальной сфере, представители социальных учреждений. Есть те, кто, на первый взгляд, далеки от этой сферы, но готовы развиваться. Посмотрим, как они себя проявят", - цитирует пресс-служба слова члена экспертной комиссии, заместителя председателя Заксобрания Нижегородской области Ольги Щетининой. По ее словам, все этапы отбора будут завершены до апреля, после чего кандидатуры будут представлены губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

"Теперь с кандидатами будут работать эксперты РАНХиГС: им предстоит тестирование, работа с психологами, деловая игра. Думать над реализацией социальных идей кандидаты смогут как в ходе деловой игры, так и защищая проекты перед экспертной комиссией", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, председателя экспертной комиссии Андрея Бетина.

Претендующим на пост министра предстоит выполнить более 20 заданий, которые прислали на портал "Команда правительства" жители Нижегородской области.

"Есть глобальные вопросы, которые будут предложены кандидатам в ходе деловой игры и защиты проектов, например вопрос паллиативной помощи. Мы также включили идею, связанную с активным долголетием, это волнует граждан, многие хотят как можно дольше оставаться активными и не нуждаться в посторонней помощи. Очень много было предложений по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и уже взрослых инвалидов, в том числе и в сельской местности, поднимался вопрос доступности и качества оказываемых им услуг", - цитирует пресс-служба слова члена экспертной комиссии Людмилы Веко.

Презентация программы "Команда правительства" состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками, как отметил Никитин, могут стать граждане России в возрасте от 21 года с высшим образованием и отсутствием судимости.