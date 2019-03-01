Улицы Сент-Этьена оборудуют микрофонами для борьбы c преступностью

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Мэрия Сент-Этьена, расположенного в восточной части Франции, пошла на необычный эксперимент. Она, как сообщает газета Le Parisien, объявила об оборудовании микрофонами улиц социально неблагополучного квартала Тарантез-Бобрен-Курьйо.

Часть микрофонов будут соединены с видеокамерами, и все они предназначены для быстрого выявления правонарушений и правонарушителей. Всего на улицах и площадях квартала решено смонтировать для начала пять десятков микрофонов.

Мнения горожан относительно такой новинки разделилось. Некоторые из них опасаются, что микрофоны будут использоваться для прослушивания разговоров, что станет вмешательством в их личную жизнь. Другие сомневаются не только в эффективность новой системы, но и задаются вопросом, является ли она легальной, учитывая существующие во Франции многочисленные законы, ограничивающие электронный сбор данных о гражданах.

Опыт США

Микрофоны, точнее датчики звука, с 1990-х годов уже успешно используются по другую сторону Атлантики, в частности, в таких американских городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. Но там датчики звука устанавливаются в 10 метрах от земли и предназначены, в первую очередь, автоматически регистрировать звуки от выстрелов и направления, с которых они поступают. А также реагировать на звуки от столкновения машин, взлома дверей, разбитых витрин. Использование таких устройств считается вполне успешным. Благодаря им также стало известно, что в 90% случаев местные жители не склонны извещать полицию о том, что они слышали выстрелы.

Система же четко регистрирует их. В частности, в городе Сакраменто только в первый год ее работы благодаря таким данным было проведено 319 задержаний и открыто 270 уголовных дел.

Мнение эксперта

Французский эксперт Кристоф Сулле, возглавляющий Национальный комитет по мониторингу преступности и уголовных наказаний (ONDRP), положительно оценивает инициативу властей Сент-Этьена. "Системы искусственного интеллекта предоставляют в настоящее время гигантские, невиданные ранее возможности в различных сферах. Однако в области борьбы с преступностью это лишь первые шаги, эксперименты на локальном уровне. Это положительное явление, но обязательно необходимо провести анализ использования новых средств и уточнить юридические рамки их применения. Все это необходимо потому, что на данный момент эти системы еще не доказали своей эффективности", - рассказал специалист в интервью Le Parisien.

При этом он особо отметил, что именно с анализом применения новых технических средств ситуация во Франции далеко не благополучная. Так, до сих пор не сделано оценки эффективности использования жандармерией разработанной ею специальной программы по предсказанию места и времени возможных преступлений. Она основана на анализе огромного числа данных по ранее совершенным ограблениям, нападениям и убийствам. Не проведено изучения и применения полицией нательных видеокамер, которые крепятся на груди и фиксируют моменты общения стражей порядка с гражданами, в первую очередь, при конфликтных ситуациях.

"Несмотря на то, что на улицах городов в течение последних лет устанавливается множество камер видеонаблюдения, никакого подробного изучения их использования до сих пор проведено не было", - подчеркнул Кристоф Сулле. Он особо отметил при этом, что применение современных электронных средств требует от полиции и увеличения ее штата, так как необходимы операторы для того, чтобы анализировать поступающую видео- и аудиоинформацию и принимать по ней меры.