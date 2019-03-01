Женщины-послы и жены глав дипмиссий в РФ посетили Московский музей современного искусства

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в качестве подарка к Международному женскому дню организовало для женщин-послов и жен глав дипломатических представительств в РФ экскурсию в Московском музее современного искусства, который располагается в особняке купца Михаила Губина на Петровке. Представительницы 34 стран осмотрели комнату, где размещался Наполеон, когда французские войска заняли Москву, секцию винтовой лестницы Эйфелевой башни, представленную во дворе музея, и произведения российских и зарубежных художников и скульпторов.

"В этот раз наша встреча посвящена Международному женскому дню. Я знаю, что многие из вас в России не так давно и, возможно, еще не знают, насколько россияне любят этот праздник, - сказал замдиректора Департамента государственного протокола МИД РФ Георгий Кузнецов. - Сегодняшняя наша встреча - это подарок от мужской части министерства иностранных дел женщинам".

По словам дипломата, организаторы выбрали для мероприятия именно этот музей, поскольку осенью на выставке для иностранных дипломатов во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства некоторые гости выразили желание познакомиться с более современными произведениями.

Экскурсия

Основная часть экскурсии была посвящена двум деятелям искусства - скульптору Жаку Липшицу, представителю Парижской школы (условное обозначение многонационального сообщества деятелей искусства, работавших в Париже с начала XX века до Второй мировой войны), творившему в стиле кубофутуризма, и художнику Павлу Отдельнову, чьи работы выполнены в жанре индустриального пейзажа.

Посол Ганы в РФ Лесли Ача Опоку-Уаре и другие представительницы дипмиссий стран Африканского континента, осматривая скульптуру "Мать и дитя" Липшица, обнаружили в ней знакомые мотивы, перекликающиеся со статуями из их родных стран.

На этаже, посвященном творчеству Отдельнова, большая часть работ демонстрирует полуразрушенные индустриальные объекты в Дзержинске, родном городе художника. Особое впечатление на посетителей произвела комната "Доска почета", в которой на полу разбросаны старые противогазы, а на черных стенах висят портреты людей, умерших на вредных химических производствах города.

По словам Кузнецова, российское внешнеполитическое ведомство планирует сделать подобные культурные мероприятия для представителей иностранного дипкорпуса регулярными. 25 марта дипломатов пригласят посетить две выставки в Пушкинском музее.