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На Мертвом море в Израиле построят гостиницу на искусственном острове

Как сообщает израильская газета "Вести", ранее власти не разрешали строить новые гостиницы в районе Эйн-Бокек

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. На Мертвом море в Израиле построят гостиницу на 330 номеров на искусственном острове в районе Эйн-Бокек. Об этом сообщает израильская газета "Вести".

"Управление земельных ресурсов Израиля проведет тендеры на строительство 1 тыс. гостиничных номеров в курортной зне Эйн-Бокек на Мертвом море. Один из этих отелей на 330 номеров со спортивно-оздоровительным центром возведут на искусственном острове", - информирует издани 

Газета отмечает, что утверждение этого проекта знаменует новый этап в истории туристической индустрии Израиля. До этого длительное время власти не разрешали строить новые гостиницы в этом районе. Строительные компании, которые выиграют тендер, получат 72 месяца на проведение инфраструктурных работ, после чего они смогут оформить аренду земельных участков под гостиницы сроком на 49 лет с возможностью автоматического продления на такой же срок, указывает газета.

Мертвое море лежит в громадной впадине, образованной под воздействием мощных тектонических процессов около 5 млн лет назад. Этот уникальный водоем - часть Сирийско-Африканского разлома, а его побережье - самый низко расположенный участок суши на поверхности планеты. Так, волны Мертвого моря разбиваются о берег, расположенный на уровне минус 430 м по отношению к Мировому океану. Длина моря с севера на юг составляет 75 км, с запада на восток - до 17 км. Содержание солей и минералов в водах Мертвого моря в 10 раз больше, чем в обычной морской воде.

Водоем уже несколько десятилетий находится под угрозой полного исчезновения. Фактически с середины прошлого века уровень воды в нем стремительно падает: в 1976 году поверхность Мертвого моря находилась на уровне минус 398 м, в декабре 2015 года она перешагнула вниз отметку в минус 430 м. Если ничего не предпринимать, к 2050 году самый соленый на Земле водоем может вовсе исчезнуть, предупреждают экологи.

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