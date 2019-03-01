ФСИН России готовит проект отправки бригад маммологов в женские колонии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России готовит к запуску проект направления бригад маммологов в женские колонии по всей стране. Об этом на форуме председателей и членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

"В настоящее время готовится проект передвижного комплекса по маммологии, который даст возможность проведения квалифицированной консультации и оказания медицинской помощи осужденным женщинам по всей стране", - рассказал он.

По его словам, в рамках развития медицинской помощи заключенным ФСИН ведет работу с ведущими клиниками и медицинскими институтами страны для участия специалистов в проекте под условным названием "Марафон здоровья" - врачи-специалисты будут посещать подразделения уголовно-исполнительной системы для обследования наиболее нуждающихся в специализированной медпомощи осужденных.

Кроме того, сообщил Максименко, наибольшее внимание ФСИН уделяет медицинскому и бытовому обеспечению женщин, содержащихся в местах лишения свободы, и особенно тех, кто находится в исправительных учреждениях с детьми в возрасте до трех лет. "Планируется, что с 2019 года те матери, которые находятся в колониях с малолетними детьми, будут иметь возможность заниматься с малышом не только в доме ребенка при колонии, но и направлять своих детей в общегражданские детские сады и ясельные группы", - рассказал он.

"За последние три года мы смогли снизить смертность от туберкулеза в пять раз, по другим социально значимым заболеваниям - на 20-30%", - привели его слова в пресс-службе ФСИН. Он признал, что пока не удается улучшить показатель по сердечно-сосудистым заболеваниям, но по соглашению с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева его специалисты провели 274 операции находящимся в местах лишения свободы осужденным.

В связи с тем, что в исправительных учреждениях находятся в том числе тяжело больные люди, ожидающие решения суда об освобождении, ФСИН стала создавать паллиативные палаты при всех больницах и медчастях своих учреждений для того, чтобы те, кто болен, пребывали в достойных условиях, где им будет оказываться необходимая помощь и забота.