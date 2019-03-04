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Новая система обращения с ТКО

Пресс-конференция ОНФ, посвященная "мусорной реформе". Трансляция завершена

В мероприятии принял участие руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

В ТАСС состоялась пресс-конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященная презентации народного доклада по результатам контроля за реализацией "мусорной реформы".

В мероприятии приняли участие руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, член Центрального штаба ОНФ, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон Гетта и эксперт ОНФ Виктор Рожков.

В России с 1 января 2019 года стартовала "мусорная реформа", в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. 

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