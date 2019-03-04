Пресс-конференция ОНФ, посвященная "мусорной реформе". Трансляция завершена

В ТАСС состоялась пресс-конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященная презентации народного доклада по результатам контроля за реализацией "мусорной реформы".

В мероприятии приняли участие руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, член Центрального штаба ОНФ, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон Гетта и эксперт ОНФ Виктор Рожков.

В России с 1 января 2019 года стартовала "мусорная реформа", в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу.