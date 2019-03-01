Бастрыкин потребовал от следователей пресекать попытки хищения средств на нацпроекты и ГОЗ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу пресекать попытки хищения средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, на материальную поддержку семей и реализацию гособоронзаказа (ГОЗ).

"Государством направлены триллионы рублей на реализацию национальных проектов, от которых люди ожидают ощутимых положительных результатов. Приняты дополнительные меры материальной поддержки семей и защиты будущих поколений в рамках Десятилетия детства в России, всемерно укрепляется обороноспособность страны, - отметил Бастрыкин. - Для успешного осуществления этих крупномасштабных мероприятий следует, безусловно, пресекать любые попытки разбазаривания и хищения выделенных финансовых средств с тем, чтобы каждый казенный рубль был израсходован по своему назначению".

Кроме того, он призвал "уделить самое пристальное внимание отраслям экономики, наиболее подверженным коррупции, вскрывать возможные должностные преступления в организованных формах, обеспечивая неотвратимость наказания, активно разыскивать и налагать арест на имущество, добытое преступным путем, достигая полного возмещения ущерба".

При этом при расследования преступлений в сфере экономики, отметил Бастрыкин, "строго соблюдая требования закона при осуществлении функции уголовного преследования в отношении недобросовестных хозяйствующих субъектов, следует надежно обеспечить в конкурентной среде защиту конституционных гарантий свободной экономической деятельности законопослушных и социально ориентированных предпринимателей".

Также среди задач, стоящих перед СК в наступившем году, он назвал жесткую реакцию на сигналы о невыплате зарплаты и иных социальных выплат, пресекать нарушения требований охраны труда, необоснованные отказы в приеме на работу или необоснованные увольнения работников, достигших предпенсионного возраста, беременных женщин, а также не снижать темпов работы по рассмотрению сообщений о преступлениях, расследованию экстремистских вылазок, преступлений в налоговой сфере, преступлений в отношении детей и других социально незащищенных групп населения.