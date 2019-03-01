В Адыгее в 2019 году создадут туристическую зону "Мэздах"

МАЙКОП, 1 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи создадут в 2019 году в столице республики зону отдыха "Мэздах". Предполагается, что новый объект площадью 465 га станет местом притяжения для жителей региона и туристов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Мы создадим в этом году в Майкопе новую зону отдыха "Мэздах" на площади 465 га, это место станет одним из любимых для семейного и активного отдыха со смотровыми площадками, прогулочными дорожками с лавочками. Планируется также строительство объектов сферы услуг для взрослых и детей", - сказал глава Адыгеи на совещании по социально- экономическому развитию региона.

В минувшем году на водораздельном хребте Нагиеж-Уаш в Майкопе восстановили разрушенную в 90-х годах прошлого века лестницу Мэздах, ведущую к смотровой площадке на высоте порядка 300 м. Это стало возможным благодаря участию региона в проекте "Формирование комфортной городской среды" и привлечению спонсорских средств. Теперь власти республики приняли решение продолжить работы по благоустройству, добавил Кумпилов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики, земли будущей рекреационной территории уже перевели из лесного фонда на баланс Майкопа. Комитет Адыгеи по архитектуре и градостроительству предложил варианты обустройства двух смотровых площадок, откуда открываются панорамные виды на город и на часть главного Кавказского хребта. Разработаны схемы велосипедных и пешеходных дорожек, там же планируется создать сафари-парк.

Хребет Нагиеж-Уаш имеет историческое значение, археологами там обнаружена крепость древнего города и множество курганов. В материалах Адыгейской республиканской юношеской библиотеки отмечается, что на панорамную точку хребта, которую называют Царской горкой, из крепости Майкоп 13 сентября 1861 года совершил экскурсию император России Александр II.

Турпоток в регион за последние семь лет вырос в два раза, в прошлом году Адыгею посетили более 453,6 тыс. отдыхающих, этому поспособствовало создание условий для привлечения инвесторов в туристскую отрасль. За последние 10 лет государство инвестировало в инфраструктуру республики около 4 млрд рублей. Частный бизнес также активно вкладывает средства в развитие отрасли: из внебюджетных источников в строительство гостиниц, туристических баз, аттракционов за последние пять лет вложено около 4 млрд рублей.