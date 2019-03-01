В Вильнюсе приход весны встречают ярмаркой народных ремесел

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. в Вильнюсе открылась проходящая в первые выходные марта ярмарка святого Казимира - фестиваль народных ремесел, искусства и кулинарного наследия.

Мероприятие также называют ярмаркой Казюкаса (уменьшительное от Казимира). Именно в честь Казимира появилась эта традиция. Святой Казимир - сын литовско-польского короля Казимира, родившийся в 1458 году, прожил недолгую, но исполненную религиозного рвения жизнь. Доведя себя аскезой и жесткими постами до чахотки, он скончался в марте 1484 года, а в 1604 году был объявлен святым. Присланную из Ватикана хоругвь святого Казимира крестным ходом пронесли тогда через весь город, останавливаясь для молитвы у каждого храма. Многочасовым шествием якобы не преминули воспользоваться торговцы, предлагавшие народу подкрепиться или что-то купить.

Таким образом утверждается, что ярмарка проходит в 416-й раз. В ХIХ веке Казюкас стал ярмаркой изделий съезжавшихся в столицу резчиков по дереву, бочаров, мастеров столярных и прочих деревянных дел. До наших дней Казюкас сохранил эту ремесленную концепцию, значительно ее расширив.

Как рассказал журналистам руководитель проекта ярмарки Реналдас Гражис, на торговлю выкуплено 1,3 тыс. разрешений. Палатки с ремесленными изделиями и домашней снедью располагаются по улицам Старого города и на центральном проспекте по обеим сторонам. Организаторы говорят, что, если бы их составить одну к другой впритык, образовался бы торговый ряд длиной около 5 км. Свой товар предлагают не только местные умельцы, но и гости из Латвии, Эстонии, России, Белоруссии, Украины, Польши, Германии. Есть даже отдельные дебютирующие на ярмарке испанцы.

В продаже представлены одежда, скатерти, салфетки из льна, стекло, керамика, деревянная утварь и художественные изделия из дерева, различные плетения, янтарные украшения и миниатюры, кованые металлические предметы, картины художников.

Непременным атрибутом Казюкаса, его украшением, являются вильнюсские вербы. Их делают из высушенных трав и цветов, которыми оплетают деревянный стержень. Двух одинаковых верб не найти, как не найти в Литве дома, в котором бы их не было. На Вербное воскресение их освящают в костелах. А секреты изготовления передаются из поколения в поколение в деревнях Виленщины.

На ярмарке свой товар выставляют крестьянские хозяйства - внесенные в список кулинарного наследия черный ржаной литовский хлеб, белый творожный сыр, различные копчености, сало, рыба, мед, выпечка. В изобилии домашнее пиво, которого в больших сетевых магазинах не бывает.

Праздник сопровождается музыкой фольклорных ансамблей. На Ратушной площади установлена сцена, с которой в дни ярмарки выступят в том числе местные русские, польские, еврейские коллективы.

Воспоминания Добужинского

Документально известно, что в 1827 году местные купцы получили разрешение на проведение трехдневной мартовской ярмарки. Вот что рассказывает о ней художник объединения "Мир искусства" Мстислав Добужинский (1875-1957), который тесно связан с Литвой. В 1895 году он окончил в Вильнюсе гимназию.

"В Великом посту, 4 марта, - день св. Казимира - был еще один народный праздник - Кермаш, который оживлял весь город, - пишет Добужинский в книге "Воспоминания". - Большая площадь перед Кафедрой заполнялась огромным базаром. Из окружных деревень и местечек наезжали телеги, нагруженные всяким товаром - самодельной глиняной посудой, домоткаными материями, коврами, дорожками и, главное, бубликами и баранками с тмином, маком, "чернушкой" и без всего, которых были целые горы. Наиболее лакомые были аппетитно поджаренные сморгонские бублики - круглые шарики с дырочкой, нанизанные на бечевку. Их на базаре покупатели надевали как бусы и разгуливали, шлепая по весенним лужам".