Детский сад на 300 мест открылся в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Новый детский сад открылся в пятницу в городе Ставрополе, учреждение рассчитано на 300 мест, половина из них - ясельные, передает корр. ТАСС с церемонии открытия.

"Я бы хотел, чтобы в этом современном здании дети находили новых друзей, учились общаться, получали новые знания, и чтобы им было здесь интересно", - сказал на церемонии открытия министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Рядом с территорией учреждения находится большой участок, предназначенный для будущей жилищной застройки. "Я рад, что представление поменялось - никто не ждет пока появится множество домов, сначала появляется инфраструктура - дороги, музеи, детские сады", - отметил губернатор Владимир Владимиров.

Детский сад №55 расположен в строящемся микрорайоне города, где проживают более 60 тыс. человек. "Здесь огромный микрорайон, молодые семьи, у большинства по одному-двое детей, высока востребованность мест в детских садах. Все родители очень рады, что он здесь появился", - рассказала журналистам заведующая детским садом Елена Фурсова.

Как сообщалось ранее, за 2014-2018 годы в Ставрополье построено и реконструировано 43 детских сада примерно на 8 тыс. мест. В 2019 году власти намерены построить еще шесть детских садов. В целом за 2019-2021 годы планируется создать 32 детских сада на 4,5 тыс. мест. Кроме того, в рамках реализации нацпроектов предполагается создание 600 дополнительных мест в системе учреждений дошкольного образования, из которых 290 - для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.