Свердловские единороссы поддержат губернатора в снижении тарифов за вывоз ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Свердловское региональное отделение "Единой России" поддержит губернатора региона Евгения Куйвашева в вопросе снижения тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой отделения.

Ранее сообщалось, что глава региона поручил проработать вопрос снижения тарифов. На данный момент в Свердловской области ведут деятельность три региональных оператора по вывозу мусора - "Спецавтобаза", "Экосервис" и "Рифей". Для каждого из них установлен максимальный уровень тарифов - от 697,76 рублей до 845,87 рублей за кубометр мусора.

"Этой теме уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Считаю, что губернатор своим поручением о снижении платы за услуги по обращению с ТКО снимет у граждан большую часть вопросов, а также лишит отдельных политиков возможности эксплуатировать эту тему в своих интересах", - приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения Виктора Шептия.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.