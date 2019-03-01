Голландский новостной сайт стал блокировать мнения сомневающихся в изменении климата

ГААГА, 1 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландский новостной портал NU.nl начал блокировать возможность выступать с комментариями для людей, отрицающих влияние человека на изменение климата. О принятии такого решения сообщается на сайте портала.

"Вы можете быть не согласны с государственными климатическими планами. Мы приветствуем обсуждения о том, какие меры могут принять Нидерланды для исправления ситуации, - говорится в заявлении портала. - Конечно, приветствуются и комментарии относительно того, почему борьба с изменением климата важна. Однако реакции, в которых изменение климата и влияние людей на этот процесс отрицаются, больше не будут публиковаться на NU.nl".

Как пояснил главный редактор издания Герт-Яп Хукман, это решение принято для того, чтобы обеспечить получение читателями достоверной информации. "Мы не позволим распространять неправду, - отметил он. - Поэтому и вводим новое правило, которое относится к людям, распространяющим чепуху, наподобие того, что изменение климата является ложью или что выброс углекислого газа не оказывает влияния на повышение температуры на планете".

Ранее Агентство по оценке состояния окружающей среды Нидерландов опубликовало новый доклад, в котором констатировало, что к 2020 году власти смогут сократить выбросы парниковых газов в атмосферу лишь на 20 - 21% по сравнению с показателями 1990 года, то есть не смогут достичь запланированного показателя в 25%. По оценкам Агентства, не будут достигнуты и две другие поставленные цели. Так, доля "зеленой" энергетики в общем объеме потребления должна достигнуть 14% к 2020 году в соответствии с директивой ЕС, однако в Нидерландах этот показатель, скорее всего, составит лишь 13%. Кроме того, ежегодное потребление энергии в стране должно сократиться на 100 петаджоулей, однако Агентство предсказывает снижение всего на 80 - 90 петаджоулей.