В Пскове прошли памятные мероприятия в честь подвига десантников 6-й роты в Чечне

ТАСС, 1 марта. Памятные мероприятия, посвященные 19-летию подвига десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших в 2000 году в бою с террористами на территории Чеченской республики, прошли в пятницу в Пскове. В них принял участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Нариман Тимергазин, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В Пскове прошла лития по погибшим воинам в Храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, траурный митинг у мемориального захоронения воинов-десантников на территории Орлецовского городского кладбища. Памятнику воинам 6-й роты на мемориале "Купол" на территории десантно-штурмового полка возложили живые цветы. В завершение торжественным маршем прошла рота почетного караула ВДВ из псковского соединения ВДВ.

"В то непростое время, когда террористы, получая поддержку из-за рубежа, делали откровенные шаги к развязыванию полномасштабной агрессии против России, на их пути встали герои - десантники 6-й роты. 1 марта 2000 года они не отступили перед противником, который более чем в 20 раз превосходил их по численности, а приняли неравный бой и победили. За эту победу мы заплатили высокую цену - 84 десантника погибли на поле сражения, но они отдали свои жизни не напрасно", - процитировали в департаменте заместителя командующего.

По сообщениям пресс-службы, на территории воинской части полка прошла встреча с представителями командования ВДВ, администрации Псковской области, полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. В ней приняли участие более 100 родственников и близких погибших десантников.

О подвиге 6-й роты

Бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно- десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.