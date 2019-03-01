Кузнецова: школьные автобусы на селе не могут возить дошкольников в детсады

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым внести поправки в нормативные документы, по которым сейчас школьные автобусы в сельской местности не могут подвозить до детского сада родителей с маленькими детьми. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

К Кузнецовой обратилась многодетная мать из Чувашии, которая вынуждена с четырьмя детьми дошкольного возраста идти 6 км вдоль трассы в соседнее село, где есть детский сад. Туда же идет и школьный автобус, который мог бы забрать детей, но он не делает этого из-за противоречий в нормативных документах, которые регулируют вопросы осуществления организованных перевозок групп детей.

Так, например, согласно "Правилам перевозки группы детей автобусами", при организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и перевозить в нем лиц, не включенных в список детей и список назначенных сопровождающих. В то же время, в соответствии с постановлением правительства РФ "О Правилах дорожного движения", организованная перевозка группы детей - это "перевозка в автобусе группы детей численностью восемь и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей". То есть родители не могут быть включены в список сопровождающих и, соответственно, находиться в автобусе, поясняется на сайте детского омбудсмена. При этом родители должны сопровождать детей в детский сад и передавать их воспитателям.

"В итоге получается замкнутый круг - родители не могут находиться в школьном автобусе, а в детском саду воспитатели не имеют права принять ребенка, которого не сопровождает законный представитель", - говорится в сообщении.

Для решения проблемы многодетной чувашской семьи Кузнецова обратилась к губернатору Чувашии Михаилу Игнатьеву, который заверил, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. "Конечно, решение конкретно этой, частной, ситуации будет найдено в ближайшее время, но я знаю, что подобные проблемы возникают и в других регионах. К нам часто обращаются родители детей дошкольного возраста, проживающие в сельской местности, у которых есть трудности с доставкой детей в отдаленные детские сады", - отметила Кузнецова.

Она подчеркнула, что дети не должны становиться "заложниками несовершенств нормативного регулирования". "Убеждена, что в силах каждого региона на местном уровне найти гибкие подходы к решению этих проблем. Также необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативные документы", - заключила Кузнецова.